Espagne : près de Madrid, les civils ukrainiens se préparent au combat

information fournie par France 24 • 23/02/2024 à 10:54

À une heure de Madrid, le Toledo Training Command est l’un des plus grands centres d’entraînement militaire d'Europe. Des centaines de civils ukrainiens qui ont choisi de partir pour le front sont formés dans cette base dans le cadre de la Mission d’assistance militaire de l’UE en soutien à l’Ukraine (Eumam), créée en octobre 2022. L’Espagne est l’un des meilleurs élèves en matière de formation : elle offre le plus grand nombre de modules militaires – dix cours différents – et a déjà entraîné 4 000 soldats ukrainiens. Un reportage de Rémi Cadoret, Armelle Exposito et Bertrand Aguirre.