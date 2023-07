Espagne : la région de Valence vulnérable face au risque d'incendie

information fournie par France 24 • 06/07/2023 à 16:31

L'Espagne a été le pays le plus touché d'Europe par les incendies en 2022 : près de 500 incendies ont dévoré plus de 300 000 hectares. En raison de la sécheresse et du réchauffement climatique, le gouvernement espagnol a décidé cette année d'avancer d’un mois et demi son dispositif de lutte contre les incendies. Sur tout le territoire, les régions, qui disposent chacune d'un corps de pompiers, se préparent. Car un feu a déjà englouti 5 000 hectares en mars dans la province de Castellon.