information fournie par France 24 • 11/05/2024 à 09:58

C’est une police municipale qui fait figure d’exemple en Europe. À Fuenlabrada, dans la banlieue de Madrid, les forces de l'ordre préviennent la délinquance, tout en maintenant une relation de confiance avec les citoyens. Dans cette ville où plus de 15 % des habitants sont issus de l’immigration, les contrôles au faciès n’existent plus. Reportage près de Madrid de Clara Le Nagard et Constance Twardowski.