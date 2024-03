information fournie par France 24 • 24/03/2024 à 14:45

Dans Premières cette semaine, rencontre avec l'écrivain israélien Eshkol Nevo, de passage à Paris pour la publication en France de "Turbulences" aux éditions Gallimard, dans une traduction de Jean-Luc Allouche. Mais depuis les massacres du 7 octobre et la guerre contre le Hamas qui s'en est suivie, l'écrivain dit que les mots lui manquent pour l'écriture et la fiction et qu'il les utilise plutôt pour apaiser, soulager et relier les gens entre eux.