Escalade entre l’Iran et Israël : Téhéran passe de la répression au conflit

information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 16:48

Elle avait pris l’habitude d’agir en sous-main, à travers ses "proxies", comme on dit. Pour la première fois, l’Iran sort les griffes. En ciblant directement Israël il y a deux semaines, Téhéran a fixé une limite : on n’attaque pas impunément la République Islamique sur son territoire – ce qu'est juridiquement le consulat iranien à Damas, détruit le 1er avril dernier par une frappe, sans doute israélienne. Au-delà de l’échec d’une riposte, en grande partie déjouée par Israël et ses alliés, et si c’était cela le message à retenir de cette séquence : l’Iran est prête désormais à monter en première ligne ?