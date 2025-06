information fournie par France 24 • 15/06/2025 à 21:21

Israël ne frappe pas uniquement les sites nucléaires ou sécuritaires. L'état hébreu s'en prend aussi aux raffineries iraniennes. Le gaz et le pétrole représentent des revenu essentiels pour le pays. Mais les hydrocarbures sont aussi un moyen de pression pour Téhéran. Et plus particulièrement, le blocage du détroit d’Ormuz. 20 % des flux mondiaux de pétrole transitent par là. Alexandre Kateb, économiste et fondateur du site de prospective Multipolarity AI est notre invité "Au Cœur de l'Info".