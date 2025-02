Érosion des côtes en Sierra Leone : l’engrenage de la pauvreté

information fournie par France 24 • 14/02/2025 à 10:18

La Sierra Leone est l’un des pays les plus exposés à l’érosion côtière. Selon un rapport des Nations unies, plus de deux millions de personnes y sont menacées par la montée des eaux. Même la capitale, Freetown, et ses bidonvilles, construits en gagnant du terrain sur la mer, sont au bord du naufrage. Un phénomène dû au réchauffement climatique, mais aussi à la main de l’homme. La submersion est accélérée par la pauvreté extrême du pays qui pousse une partie de la population à détruire son environnement pour gagner de quoi survivre. Reportage de Sarah Sakho, Simon Martin et Saidu Bah.