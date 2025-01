information fournie par France 24 • 08/01/2025 à 10:09

Éric Coquerel, président de la Commission des finances et député LFI-NFP est l’invité de Mardi politique. Il réagit à la mort de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, estimant que "si l’homme est mort, le combat continue" avec un Rassemblement National plus fort que jamais. Il reviendra aussi sur les dix ans des attentats de Charlie Hebdo et sur les premières pistes proposées par le gouvernement sur le budget 2025.