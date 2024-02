information fournie par France 24 • 07/02/2024 à 16:51

Direction Sao Paulo et Rio de Janeiro. Les deux villes les plus peuplées du Brésil ont annoncé des mesures pour faire face à l'explosion des cas de dengue à l'approche du carnaval, qui attire des millions de touristes du monde entier. La dengue est aujourd’hui considérée comme une maladie ré-émergente. Entre 2000 et 2019, le nombre de cas signalés à l’échelle mondiale est passé de 500 000 à 5,2 millions. Les explications de Julia Sieger.