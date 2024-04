information fournie par France 24 • 04/04/2024 à 08:50

A la Une de la presse, ce jeudi 4 avril, l’entretien téléphonique, hier, entre les ministres de la Défense français et russes. Leur première conversation depuis octobre 2022. Une rencontre avec des intellectuels cubains, qui veulent continuer à penser, malgré la répression et la propagande. Un grand reportage sur le «Mur des sables» au Sahara occidental, aux confins du Maroc et de l’Algérie. Et le célèbre scooter de François Hollande aux enchères.