Enquête : Russie-Afrique, les réseaux d’influence

information fournie par France 24 • 21/07/2023 à 11:00

En France, les influenceurs panafricains comptent de plus en plus d’adeptes sur les réseaux sociaux. Prônant une idéologie radicale anti-occidentale et souverainiste, certains d’entre eux revendiquent la paternité des changements de régime au Mali et au Burkina Faso. Un narratif proche de celui du Kremlin qui tente d’avancer ses pions sur le continent. France 24 dresse le portrait de deux influenceurs français qui semblent avoir pris fait et cause pour le président russe Vladimir Poutine.