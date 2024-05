Énergie verte au Cameroun : production de biocharbon

information fournie par France 24 • 23/05/2024 à 11:00

Le biocharbon est une nouvelle source d’énergie peu coûteuse et moins polluante de plus en plus utilisé par les ménages à Yaoundé. La consommation annuelle de charbon au Cameroun est estimée à 375 000 tonnes, avec plus de la moitié de la production utilisée à Douala et à Yaoundé, les deux principales villes du pays. Le marché camerounais pèse près de 17 milliards de francs CFA, soit environ 28 millions de dollars par an. La demande croissante en énergie menace les forêts. Face à cette situation, des jeunes camerounais, se lancent dans le secteur du charbon écologique.