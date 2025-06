information fournie par France 24 • 05/06/2025 à 22:52

L'accord de libre échange entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique du Sud est au point port depuis plusieurs mois. Paris est justement fermement opposé à cet accord dans sa forme actuelle, contrairement à d'autres pays européens. Cet accord avec l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay doit permettre à l'Union Européenne d'exporter notamment plus de voitures, de machines et de spiritueux, en échange de l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains.