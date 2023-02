information fournie par France 24 • 13/02/2023 à 15:29

Les services de secours continuaient de rechercher des survivants une semaine après les séismes meurtriers qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie et fait plus de 35.000 morts. La phase de sauvetage touche toutefois à sa fin alors que les espoirs de retrouver des survivants sont minces, même si des personnes continuent d'être secourues.