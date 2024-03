En Tunisie, la dérive autoritaire du pouvoir inquiète les opposants

information fournie par France 24 • 27/03/2024 à 11:43

En Tunisie, des opposants politiques sont emprisonnés depuis plus d'un an et attendent leur procès. Les défenseurs de la liberté d’expression et d’information sont de plus en plus menacés et des magistrats limogés par le pouvoir n’ont toujours pas pu retrouver leur poste, malgré une décision juridique en leur faveur. Depuis le coup de force constitutionnel du président Kaïs Saïed le 25 juillet 2021, la situation des libertés politiques et individuelles est devenue inquiétante. Entre combat et résignation, la résistance à la dérive autoritaire est semée d'obstacles.