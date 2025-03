information fournie par France 24 • 06/03/2025 à 22:54

Volodimir Zelensky a salué jeudi l'initiative "Rearm Europe" et s'est montré favorable à l'idée d'une trêve partielle entre l'Ukraine et la Russie, demandant aux dirigeants européens, réunis à Bruxelles de soutenir ce projet chapeauté par la France et la Grande-Bretagne. Décryptage avec Bogdana Fedun, consultante en affaires publiques chez Rasmussen Global.