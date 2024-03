En Russie, une économie de guerre profitable

information fournie par France 24 • 18/03/2024 à 10:53

Vladimir Poutine a été réélu dimanche avec 87 % des voix – mieux encore qu'il y a six ans –, au terme d'une élection sans réelle opposition. Depuis le début de la vaste offensive en Ukraine, la Russie est devenue le pays le plus sanctionné au monde. Mais son économie, entièrement tournée vers l'effort de guerre, fait mieux que résister. Aucune inflexion n'est à attendre sur ce front-là. À côté des dépenses militaires, Vladimir Poutine promet d'investir massivement dans les infrastructures et les nouvelles technologies.