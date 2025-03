"En position de faiblesse: la Chine reste dependante sur ses exportations"

information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 18:27

Jean-Noël Barrot en visite à Pékin : "vers le rétablissement d'un équilibre"?

La Chine et la France organiseront cette année trois dialogues de haut niveau sur des questions stratégiques, économiques, financières et culturelles, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi après avoir rencontré jeudi matin son homologue français Jean-Noël Barrot à Pékin. Le ministre chinois a qualifiée de "constructive" une réunion sur les relations bilatérales et entre la Chine et l'UE. Décryptage avec Décryptage avec Jean-François di Meglio, président d’Asia Center et professeur à Sciences Po Paris et Dauphine, invité de France 24.