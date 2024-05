information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 17:04

En cinq jours, la flambée de violence en réaction au projet gouvernemental de modification du corps électoral a fait six victimes et plusieurs centaines de blessés à Nouméa. Alors que l’état d’urgence est entré en vigueur le 15 mai sur l’archipel, la situation semble s’apaiser vendredi. Mais rien n'est résolu, et la situation reste explosive.