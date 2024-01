information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 16:07

De plus en plus nombreuses en Martinique, les femmes sans domicile fixe en sont réduites à se cacher pour assurer leur sécurité. Plus précaires et vulnérables que jamais, elles sont régulièrement victimes de vols et d’agressions physiques et sexuelles, en dépit du suivi de la Croix-Rouge.