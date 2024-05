En Italie, le retour du fascisme décomplexé : l'encombrant héritage de Mussolini

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 12:01

En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni, leader du parti post-fasciste Fratelli d’Italia, est critique et jugé complaisant vis-à-vis de la galaxie d'extrême droite. Depuis son arrivé à la tête de l’exécutif, les groupes néofascistes italiens sont de plus en plus visibles et gagnent des adeptes. Désormais, un fascisme décomplexé s’installe dans la péninsule. Notre correspondante en Italie, Natalia Mendozan est partie à la rencontre de ces nostalgiques de Mussolini pour comprendre qui ils sont, et la menace qu’ils représentent pour la société italienne.