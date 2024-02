information fournie par France 24 • 26/02/2024 à 13:20

En Israël, les juifs ultra-orthodoxes, qui représentent 15% de la population, ont un statut à part. Ils ne payent pas certaines taxes et sont exemptés du service militaire - un privilège devenu une question sensible depuis que la guerre avec le Hamas a éclaté. Or, depuis le 7 octobre, des milliers de jeunes hommes ultra-orthodoxes tentent de rejoindre les rangs de l'armée. Mais ces candidatures ne sont pas toujours acceptées au sein de leur communauté. Reportage de nos envoyés spéciaux.