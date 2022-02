information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 12:21

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février le début d'une "opération militaire" en Ukraine où de puissantes explosions et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs villes du pays. Les forces terrestres russes sont entrées en Ukraine depuis le nord, l'est et le sud du pays. Retour EN IMAGES (et sans commentaires) sur les débuts de l'offensive russe.