information fournie par France 24 • 13/03/2023 à 23:06

En Guinée le dialogue entre les militaires au pouvoir et les plus grands partis politiques est toujours au point mort. La rencontre très attendue ce lundi entre le gouvernement et les formations politiques n’a abouti sur aucun accord. Les explications avec Malick Diakité, notre correspondant à Conakry.