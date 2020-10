En Géorgie, les évangéliques blancs espèrent maintenir leur force électorale

France 24 • 28/10/2020 à 17:51

Depuis dix ans, la population américaine s'est diversifiée, mais une communauté n'a quasiment pas changé : les évangéliques blancs, qui continuent à voter loyalement et en bloc pour les républicains. Aujourd'hui, ils constituent 26 % de l'électorat au niveau national et sont une force majeur en Géorgie. En matière de lutte contre l'avortement ou de liberté religieuse, ces chrétiens conservateurs ont trouvé avec Donald Trump un porte-étendard à la Maison Blanche et espèrent consolider les acquis de ces quatre dernières années. Reportage de nos équipes sur le terrain.