information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 12:56

Inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco depuis 2005, le Kankurang - combinaison des mots mandingues "kango" et "kurango", littéralement "voix" et "force" - assure la transmission des valeurs et pratiques qui constituent le fondement de l'identité culturelle mandingue, un peuple d'Afrique de l'Ouest. A Jajanbureh, en Gambie, un festival annuel célèbre cet esprit de la forêt pour transmettre cette culture en voie de disparition.