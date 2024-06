information fournie par France 24 • 27/06/2024 à 12:00

La saison des pluies a commencé en Côte d'Ivoire et cette année elle est particulièrement meurtrière. Aggravée par l'urbanisation, elle a déjà causé la mort de 24 personnes en moins de deux semaines et a provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments dans Abidjan et sa périphérie. Reportage de Julia Guggenheim et M'ma Camara pour France 24.