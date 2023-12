information fournie par France 24 • 17/12/2023 à 11:08

Le gouvernement israélien affirme que son objectif est d’anéantir le Hamas afin qu’il ne constitue plus jamais une menace pour Israël. Mais après plus de deux mois de guerre, les combats se poursuivent à Gaza tandis qu'en Cisjordanie, un récent sondage d'opinion montre que la popularité du Hamas est passée de 12 à 44 % depuis septembre. Alors, la politique israélienne se retourne-t-elle contre elle-même ? Regardez ce reportage de Juliette Montilly et Robert Parsons pour France 24.