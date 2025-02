information fournie par France 24 • 28/02/2025 à 11:19

Quelque 500 millions de fans, plus d'un million de terrains ou encore 43 millions d'abonnés à la NBA sur Weibo : ces quelques chiffres pourraient résumer à eux seuls la passion pour le basket-ball en Chine. Un sport qui est aussi de plus en plus populaire dans les campagnes. Reportage de Yena Lee, Yorben den Hartog et Jasmine Ling dans la province du Fujian, au sud de la Chine.