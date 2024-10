information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 11:36

En Bolivie, les femmes cholitas ont longtemps été méprisées et victimes de discriminations. Il y a 40 ans, il leur était interdit de fréquenter les cinémas et certains restaurants. Mais depuis 2010 et l'inscription dans la Constitution de leurs droits, leur place a considérablement évolué, et elles réussissent parfois à s'imposer, y compris dans des rôles politiques importants ou dans le monde du sport et du spectacle.