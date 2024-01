information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 10:59

Les conducteurs de trains ont entamé mercredi une grève de trois jours pour réclamer des hausses de salaires et un passage aux 35 heures. Alors que de nombreuses liaisons sont supprimées, des routes sont toujours bloquées par des agriculteurs et des chauffeurs routiers qui protestent contre la suppression progressive de plusieurs avantages fiscaux sur les véhicules diesel et agricoles.