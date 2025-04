En Afrique du Sud, des fermiers blancs veulent le soutien de Trump contre une loi d’expropriation

information fournie par France 24 • 16/04/2025 à 12:21

La réforme agraire en Afrique du Sud a suscité un débat politique intense ces derniers mois, créant des tensions avec Donald Trump et son administration. Une nouvelle loi autorise l'expropriation de terres non exploitées sans compensation, ce qui a poussé certains agriculteurs et militants à solliciter l'aide de Donald Trump et d'Elon Musk, affirmant que les Sud-Africains blancs étaient victimes de "persécution raciale". Mais d'autres agriculteurs dénoncent de la désinformation. À ce jour, aucune expropriation sans compensation n’a eu lieu. Reportage de Caroline Dumay, Tom Canetti et Stefan Carstens.