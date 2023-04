information fournie par France 24 • 21/04/2023 à 16:08

Au pouvoir depuis plus d'un an et demi, les Taliban n'ont cessé de multiplier, au fil des mois, les lois restreignant les droits des femmes en Afghanistan. Après avoir été exclues de l'espace public, les Afghanes n’ont désormais plus accès à l’éducation après le collège. Les Taliban leur ont aussi interdit de travailler pour les ONG et l'ONU. Les explications de Chékéba Hachémi, fondatrice de l'ONG Afghanistan Libre.