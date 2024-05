Emprisonné 939 jours, l'opposant rwandais Paul Rusesabagina voit dans sa libération "un miracle"

information fournie par France 24 • 07/05/2024 à 17:26

Paul Rusesabagina a accordé un entretien exclusif à France 24. Manager de l'hôtel des Mille Collines dans la capitale rwandaise, Kigali, il a sauvé les 1 268 personnes qui s'y étaient réfugiées en 1994, lors du génocide des Tutsi. Devenu un opposant à Paul Kagamé, il a été condamné pour terrorisme à 25 ans de prison en 2021. Il y passe deux ans et sept mois, avant d'être libéré après une médiation américaine et qatarie en mars 2023. Affirmant avoir été torturé et avoir frôlé la mort, l'opposant voit dans sa libération "un miracle".