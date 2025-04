information fournie par France 24 • 10/04/2025 à 21:59

Dopée par l'intelligence artificielle, la demande d'électricité mondiale devrait plus que doubler d'ici 2030. C'est ce qu'indique un rapport de l'Agence Internationale de l'Énergie publié ce jeudi. Pour suivre le développement de cette technologie, les centres de données déjà très énergétivores auront besoin d'encore plus d'énergie dans les années à venir. Et ces besoins en électricité risquent d'engendrer une hausse des émissions de gaz à effet de serre.