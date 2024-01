information fournie par France 24 • 16/01/2024 à 14:11

Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur l'actu des séries, avec tout d'abord le palmarès des Emmy Awards 2024. Après quatre mois de report, provoqués par les grèves à Hollywood, la 75ème édition s'est tenue à Los Angeles, aux Etats-Unis. Sans surprise les séries "Succession" et "The Bear", grandes favorites, ont triomphé.