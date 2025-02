information fournie par France 24 • 14/02/2025 à 14:23

Rendez-vous pour une émission exceptionnelle tournée en public au Studio de l’Ermitage, à Paris, en l’honneur de DJ Kore, qui fête ses 30 ans de carrière et les 20 ans de l’album culte "Raï'n'b Fever". Dans la première partie, Magic System, Leslie et Amine ont rejoint le plateau de Légendes Urbaines, afin de témoigner de leur incroyable épopée. Avec en bonus les lives de "Un Gaou à Oran" et "Sobri". Dans cet épisode, Omar Sy offre la vidéo surprise. Une émission en deux parties.