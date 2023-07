Émission spéciale : Essaouira célèbre le Festival Gnaoua et son patrimoine millénaire

information fournie par France 24 • 03/07/2023 à 10:59

À l'occasion du Festival Gnaoua et Musiques du monde, Afrique Hebdo s'est délocalisée à Essaouira au Maroc. Depuis 1998, ce festival fête la singularité de la musique gnaoua, ses origines métissées, ses vertus thérapeutiques et ses fusions toujours plus audacieuses avec des artistes internationaux. Cette 24e édition a rassemblé près de 300 000 festivaliers lors d'une quarantaine de concerts avec notamment Selah Sue, Eliades Ochoa et le Trio Joubran en têtes d'affiches.