information fournie par France 24 • 21/02/2025 à 20:00

Dans cette seconde partie, nous revenons sur les aventures plus récentes de Dj Kore, de ses productions américaines pour des artistes tels que Rick Ross ou French Montana, jusqu’au développement des rappeurs 2.0. Et pour symboliser cette époque, Zed de 13 Block témoigne en plateau et nous offre un live. Dans cet épisode, Malik Bentalha, LaCrim et Brodinski nous ont envoyé des vidéos surprises.