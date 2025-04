information fournie par France 24 • 17/04/2025 à 16:08

Suite et fin de notre série d’émissions spéciales consacrées au Brésil et à la richesse de sa culture. Louise Dupont consacre cet épisode à la mode brésilienne engagée, entre artisanat local et conscience écologique, avec notamment la mannequin autochtone Zaya Guarani et le créateur Airon Martin. L’émission met en lumière une industrie en pleine transformation, mêlant innovation et savoir-faire traditionnel pour bâtir une mode plus éthique.