information fournie par France 24 • 16/05/2024 à 18:44

Depuis trois nuits, la Nouvelle-Calédonie est en proie aux violences. La cause immédiate: une révision constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral. Emmanuel Macron, rattrapé par la crise, tente de trouver une solution sécuritaire mais aussi de renouer le dialogue avec indépendantistes et loyalistes. Marc Perelman reçoit Carole Barjon, éditorialiste politique, Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche et Henry Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien.