information fournie par France 24 • 03/07/2023 à 08:03

A la Une de la presse, ce lundi 3 juillet, le bilan de cinq jours d’émeutes en France, qui pourrait s’avérer plus lourd encore que lors des émeutes de 2005, qui avaient pourtant duré trois semaines. Des violences qui provoquent de très vifs débats dans la presse française, et beaucoup de commentaires à l’étranger. Et quelques nouvelles sportives, pour se changer les idées. Quoique.