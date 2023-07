Émeutes en France : quel impact économique?

information fournie par France 24 • 03/07/2023 à 09:50

Les violences urbaines qui agitent de nombres villes de France depuis la mort mardi dernier à Nanterre du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier ont provoqué de nombreux dégâts matériels. Des dizaines de magasins, des restaurants, des agences bancaires et des voitures ont été visées. La facture va se chiffrer en millions d'euros pour les assurances, appelées par le gouvernement à faire un geste. Et le bilan pourrait être plus élevé, car ces émeutes interviennent en pleine saison touristique en France. Le secteur du tourisme craint des effets à plus long terme.