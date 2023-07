Emeutes à Marseille : attention aux images détournées sur les réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 05/07/2023 à 22:48

Depuis une semaine, les émeutes et les scènes de casse et de pillages se sont multipliées en France après la mort du jeune Nahel en banlieue parisienne. Sur les réseaux sociaux, des vidéos qui prétendent montrer ces émeutes en France circulent dans le monde entier et sont en fait des images sorties de leur contexte et parfois même tournées à l’étranger. Info ou Intox s’intéresse particulièrement à des images censées montrer des incidents à Marseille… Mais filmées loin de là.