information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 16:45

Cette semaine, l'émission est consacrée à l’aide que l’UE fournit aux régions, aux grands projets et aux citoyens européens à travers ses subventions et ses plans de relance. Pour en parler, nous recevons Elisa Ferreira, la Commissaire européenne en charge de la Cohésion et des Réformes.