information fournie par France 24 • 19/06/2024 à 12:33

Jordan Bardella a annoncé qu'il n'accepterait d'être Premier ministre que s'il dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, et tempère d'ores et déjà ses promesses de campagne, en particulier économiques. Gabriel Attal y voit "un refus d'obstacle". À gauche, le Nouveau Front populaire reste uni malgré les tensions. Pour en discuter, Pierre Jacquemain et David Revault d'Allonnes sont les invités de Roselyne Febvre.