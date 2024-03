Élections générale en Afrique du Sud : quel bilan pour l'ANC ?

information fournie par France 24 • 18/03/2024 à 10:33

Le 17 mars 1992, un référendum mettait fin à l’apartheid en Afrique du Sud. Un système de ségrégation raciale qui s’appuyait sur 3 piliers, la classification de la population, la séparation des habitations et la loi sur la terre. Deux ans plus tard, 1994, le premier président noir était élu au suffrage universel, Nelson Mandela, un leader et une icône mondiale. 30 ans plus tard, son parti politique, l’ANC a dirigé seule un pays exsangue, 2eme économie du continent africain mais dont 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté…une population essentiellement noire.