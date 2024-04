information fournie par France 24 • 10/04/2024 à 18:29

La campagne des Européennes est lancée ! Quelles sont les propositions principales des leaders des grands partis européens, susceptibles de dépasser les 5 % de vote et de siéger dans l’hémicycle ? Quelles sont leurs lignes rouges et leurs lignes de fracture ? Retrouvez le débat de RFI et France 24 qui s'est tenu mercredi 10 avril.