information fournie par France 24 • 19/12/2023 à 08:05

A la Une de la presse, ce lundi 19 décembre, les élections générales, demain, en République démocratique du Congo, où les électeurs doivent notamment décider de reconduire, ou non, le président Félix Tshisekedi. Les tensions en mer Rouge, où les attaques de navires par le mouvement rebelle yéménite houthi, allié de l'Iran, se multiplient. La décision du Vatican d’autoriser la bénédiction des couples divorcés remariés et homosexuels. Et la couleur changeante des yeux des rennes.