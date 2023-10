information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 10:48

Trois élections sont prévues en Argentine ce dimanche : sénatoriales, législatives et surtout présidentielle. Le favori à l'élection présidentielle est Javier Milei, très conservateur sur le plan social et ultralibéral sur le plan économique. Il séduit les Argentins, épuisés par la crise économique et le taux d’inflation à trois chiffres. Mais son programme, notamment la mesure phare de la dollarisation de l’économie, est vivement critiqué par les économistes et l’opposition politique.